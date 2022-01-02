جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشهلوب التحذير من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.#واس_عام pic.twitter.com/MxIvfzxznV

— واس العام (@SPAregions) January 2, 2022

وقال المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.

الداخلية تشدد على الإجراءات الاحترازية

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 8955 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) خلال أسبوع.

حالات كورونا الجديدة

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة رحمه الله وأضافت الصحة أنه تسجيل (298) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة ولله الحمد.