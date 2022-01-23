قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة شهدت تراجعًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام السابقة.

تذبذب إصابات كورونا

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر المنعقد لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه بعد حالات التصاعد في الإصابات ثم حدوث هبوط ثم شهدنا مرحلة التذبذب، ثم شهدنا في الأيام الماضية شيئًا من النزول في أعداد الحالات، وهذه المرحلة من التذبذب في أعداد الحالات من المستوى نستبشر بها بأنه يعقبها نزول وهبوط في عدد حالات الإصابة.

وتابع: “هذا الأمر سيكون ثمرة لعدة أمور أولها فضل الله سبحانه وتعالى ثم التقيد بالاحترازات المطلوبة ثم الإقبال على أخذ اللقاحات وهي لها أثر مهم جدًا لمستوى المناعة في مجتمعنا بحمد الله”.

إصابات اليوم

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (4535) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله وأضافت أنه تم أيضًا تسجيل (5072) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (599,834) حالة ولله الحمد.