أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك أدوية ذات طبيعة مناعية تستهدف فيروس كورونا وعليها متابعة من هيئة الغذاء والدواء لتوفيرها، مشيرًا إلى أن متحور أوميكرون هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة، وهذا يرجع لسرعة الانتشار الذي يتميز به النمط الخاص بهذا المتحور.

ً

وأضاف العبدالعالي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أي مستجد في اللقاحات يثبت أنه مفيد المملكة تبادر بتوفيره، والمتوفر حاليًّا فايزر وموديرنا، مشيرًا إلى أن جرعة الأطفال أقل من حجم جرعات البالغين ولها عبوات خاصة وحقن خاصة، ولا يوجد دراسات تؤكد حاجة الأطفال لثلاث جرعات.

متحدث الصحة: "متحور اوميكرون" هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة، وهذا يرجع لسرعة الانتشار الذي يتميز به النمط الخاص بهذا المتحور #العبدالعالي_في_ياهلا#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/2KHlUJVdg3 — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 3, 2022

عودة منع التجول:

ولفت إلى أن أكثر من 23 مليونًا تم تحصينهم بجرعتين أو أكثر، ونسبة المستهدفين تجاوزت 95%، ومن إجمالي السكان بالمملكة تجاوزت 70%.

وردًّا على سؤال هل سنعود لمنع التجول؟ أجاب متحدث الصحة بوضوح وصراحة وقال: إن هذا الهاجس مقدّر ولكن العودة إلى المربعات الأولى ونقطة الصفر مستبعدة جدًّا، مشيرًا إلى أن خطر الإصابة بـ متحور أوميكرون موجود على كل الفئات العمرية؛ لكن يزيد على أصحاب الأمراض المزمنة.

توقعات بزيادة الإصابات:

وتابع العبدالعالي أن الحالات المصابة بـ متحور أوميكرون تجاوزت نصف أعداد الإصابات من كورونا الأصلي وكافة المتحورات، متوقعًا زيادة النسبة، وباقي المتحورات موجودة بنسب متفاوتة.

متحدث الصحة:

المصابين الذين احتاجوا للعناية المركزة هم من الفئة التي لم تتلقى اللقاح أو لم يستكملوا الجرعات الموصى بها، والقلق والخوف والهاجس على الفئات التي لم تتلقى أو تستكمل الجرعات @spokesman_moh@Mofareh5#العبدالعالي_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nJca8qYPH9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2022

وأردف: المصابون الذين احتاجوا للعناية المركزة هم من الفئة التي لم تتلقَّ اللقاح أو لم يستكملوا الجرعات الموصى بها، والقلق والخوف والهاجس على الفئات التي لم تتلقَّ أو تستكمل الجرعات.