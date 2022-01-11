أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالات الحرجة في المملكة أقل بـ16 مرة، عندما كانت أعداد الإصابات بنفس الرقم والسبب- بعد حفظ الله- هي اللقاحات.

الحالات الحرجة أقل بـ (16) مرة، عندما كانت أعداد الإصابات بنفس الرقم، والسبب -بعد حفظ الله- هي اللقاحات. pic.twitter.com/HlrTrjwmha

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 11, 2022

جهود المجتمع:

جاء ذلك بحسب مقطع فيديو نشرته الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أكد خلاله العبدالعالي أن هذه النقطة يجب النظر لها بقيمة كبيرة لكل ما بذله أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية في مواجهة الجائحة.

لقاح كورونا للأطفال:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، الدكتور محمد العبدالعالي، طمأن أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال، مشيرًا إلى المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، وذلك غير صحيح؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.

وأضاف أن متحور “أوميكرون”، الذي صُنِّف أنه مثير للقلق قد رُصِد الآن في 115 دولة حول العالم تقريبًا، ونسبته تتزايد تدريجيًّا، وأصبح السائد في العديد من الدول.