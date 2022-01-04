أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه خلال فترة قريبة سيتم التوسع في إعطاء لقاحات كورونا للأطفال.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: القول بأن التحور يخفف من فيروس كورونا هي معلومة مغلوطة.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/3eZFnVvcZh

— الشارع السعودي (@saudiatv_1) January 4, 2022

التحور وكورونا:

وأضاف متحدث الصحة خلال تصريحات إلى برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية أن القول بأن التحور يخفف من فيروس كورونا هو معلومة مغلوطة.

وشدد العبدالعالي على أن الحامل من بداية الحمل إلى نهايته من المهم حصولها على جرعات اللقاح المضادة لكورونا، متابعًا أن من لم يأخذ اللقاح وأصابه الفيروس قد يحتاج للعناية الحرجة.