أكد المتحدث الرسمي وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، أن المملكة شهدت انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي سيكون أفضل.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الصحة د.محمد العبدالعالي:

شهدنا انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات والوضع الوبائي سيكون أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين "قدرة المجتمع على التقيّد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي #الجرعة_المعززة @spokesman_moh@drmohka #MBCinAweek pic.twitter.com/7fKtzoX6ew — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 8, 2022

سببان لانخفاض الإصابات:

وأضاف المتحدث باسم الصحة، في تصريحات إلى برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن هذا يأتي بعد أمرين قدرة المجتمع على التقيّد بالاحترازات المطلوبة، وكذلك مستوى المناعة بتلقي الجرعة المعززة.

كما أكد العبدالعالي إتاحة الجرعة المعززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من الثانية.

كورونا في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3068) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله، إضافة إلى تسجيل 134 حالة حرجة.

وأضافت أنه تم تسجيل (793) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (545,771) حالة ولله الحمد.