قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المرحلة الحالية التي نعيشها هي مرحلة مهمة عنوانها مناعتنا حياة، مشيرًا إلى استبشاره بها خيرًا بعد حصولنا على جرعات الفيروس.

جرعات كورونا قللت الحالات الحرجة

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الدوري الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد: “المرحلة الحالية التي نعيشها هي مرحلة مهمة عنوانها مناعتنا حياة، والتي نستبشر بها خيرًا من خلال اللقاحات التي حصلنا عليها”، مشيرًا إلى أن معظم أفراد المجتمع بادروا بالحصول على الجرعتين وأتبعوها بالجرعة التعزيزية، نتيجة الوعي والتصدي للأكاذيب والمغالطات.

وأضاف أن العالم لا يزال يشهد تسجيلًا ورصدًا للحالات اليومية لفيروس كورونا، لافتًا أنه على الرغم من ارتفاع الإصابات، لا يزال العالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة ولكن في الدول التي يتواجد فيها التحصين بشكل كبير.

وأوضح متحدث الصحة أن المنحنى الوبائي في المملكة هو أيضًا يمر بارتفاعات وبعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر الآن بحالة انخفاض في التسارع، وهذا يدل على الجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاءات.

إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار ١٦ عامًا فأكثر

وأكد العبدالعالي أنه تم إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر حاليا، وأنه لن تُتاح أي جرعات بالمملكة إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة، حاثًا الناس للإقبال عليها.

وتابع أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز 53 مليون جرعة، وأن عدد المحصنين بجرعتين بلغ 23 مليونًا و400 ألف شخص.