قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن ما يدلل على قوة وفعالية اللقاحات هو ما نشهده من قلة الحالات الحرجة فهي أكثر بكثير جدًا من مراحل سابقة.

فيديو | متحدث #الصحة:

بسبب فعالية اللقاحات.. الحالات الحرجة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/a6XnaCKB1G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2022

فعالية اللقاحات ضد كورونا

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن الحديث عن مستجدات فيروس كورونا: “نشهد ولله الحمد مستوى في الحالات الحرجة أقل بكثير مما شاهدناه في أوقات سابقة وهذا يدل على الفعالية المؤكدة للقاحات”، مؤكدًا على الجميع أن من يتردد في أخذ اللقاحات فعليه أخذها ومن استحق الجرعة التنشيطية فعليه الحصول عليها، داعيًا الله أن يمن على كل من في الأسرّة بالبيضاء بالشفاء العاجل.

عيادات تطمن

وأشار متحدث الصحة إلى أن عيادات تطمن هي لمن لديه أعراض شديدة وليست للفحوص المخبرية، لافتًا إلى أن إجراء فحص كورونا يجب إجراؤها عندما تكون هناك أعراض سواء فحص منزلي أو التوجه لإجراء فحص، منوهًا إلى أن عيادات تطمن هي لمن لديه أعراض شديدة، فهي عيادة للتقييم الطبي وإعطاء العلاج اللازم، أو التحويل للرعاية الصحية إن لزمت وإعطاء الفحص المخبري.

وتابع: “أما من لديه التحصين ويعاني من أعراض فبإمكانه التوجه إلى عيادات تأكد للاطمئنان على حالته”.

إصابات اليوم

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (4535) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (5072) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8920) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (652354) حالة، تعافى منهم (599834) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (655) حالة فقط.