كشف متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن نمط الدراسة المتوقع خلال المرحلة القادمة مع انتشار متحور أوميكرون.

ما بين الحضور وعن بُعد.. متحدث الصحة يتحدث لياهلا عن نمط الدراسة المتوقع خلال المرحلة القادمة مع انتشار "متحور اوميكرون" #العبدالعالي_في_ياهلا #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/JaNKzyxWqn — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 3, 2022

تجربة ثرية للتعليم:

قال العبدالعالي: إن تجربة التعليم كانت ثرية بتحدياتها وإيجابياتها، وحين عادت الدراسة حضوريًّا كانت ببعض الضوابط والاحترازات، وهناك متابعة مستمرة في هذا الشأن.

تابع أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في الاحترازات لأن الحالات الإيجابية التي تم رصدها في المملكة كانت بسبب التراخي.

تحذير من الخلطات الشعبية:

كما حذر متحدث الصحة من الخلطات الشعبية التي يتم الترويج لها بأنها فعالة ضد كورونا، مؤكدًا أن بعضها فيه فطريات ومخزن بطريقة خاطئة وبعضها مطحون فيه أدوية ضارة.

ووجه رسالة إلى الجميع وقال: “ثقوا بأن اللقاح فعال، واتركوا التوتر والقلق الزائد، والتزموا بالإجراءات، نحن في مأمن شديد”.