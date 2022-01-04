قال رئيس قسم علم النفس بجامعة الإمام، إبراهيم الحكمي: إن الأبراج ليست علمًا، بل إنها تخاريف يصدقها بعض الناس بسبب شعورهم بالقلق.

نسأل الأبراج..

(رئيس قسم علم النفس بجامعة الإمام): الأبراج تخاريف وأبعد ما تكون عن العلم، ومكتوبة بشكل عائم تنطبق على كل الأشخاص #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZScRNYGVer

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 4, 2022

وأضاف الحكمي خلال حواره إلى قناة روتانا: أن الأبراج تخاريف وأبعد ما تكون عن العلم، ومكتوبة بشكل عائم تنطبق على كل الأشخاص.

شعور بالقلق:

وتابع: يمكن لأي شخص قراءتها، خصوصًا الأشخاص غير المتعلمين، وحتى في بعض الأشخاص المتعلمين يلجؤون إليها لشعورهم بالقلق بحجة معالجة هذا الشعور.

وشدد الحكمي على أن الهدف منها هو الفكاهة، ولكن بعض الناس أخذوها على محمل الجد ولكنها ليست بعلم أبدًا، لأنها لا يوجد بها أي بنية معرفية.