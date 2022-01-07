قالت أم بشير، إحدى المتضررات في حادثة الطبيب الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص بالعمى في مستشفى بالقصيم: إنها أصبحت تعاني من عقدة نفسية بسبب الآلام التي تشعر بها حاليًّا نتيجة فقد بصرها.

فيديو | طبيب في منشأة خاصة يتسبب بإصابة 6 أشخاص بالعمى في #القصيم..

وإحدى المتضررات تروي تفاصيل فقدانها لبصرها#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/rSaBpuTcsf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

أم بشير تفقد بصرها:

وروت أم بشير، في لقاء لقناة الإخبارية، تفاصيل فقدانها العمى على يد الطبيب، قائلة: “في البداية ذهبت لطبيب عيون في مستشفى خاص وبعد فحصها قالي إني أعاني من المياه البيضاء في عيني اليسرى مع ارتشاح بسيط وتحتاج لعملية”.

وأضافت: “بعد يومين ذهبت لإجراء العملية، وقبل دخولي غرفة العمليات أعطاني الطبيب إبرة صعبة جدًّا شعرت بأن عيني خرجت من مكانها، ثم دخلت لغرفة العمليات واستغرق الطبيب وقت طويل أكثر من ساعتين حتى إني قد استفرغت مرتين من التعب”.

وتابعت أم بشير: “قال لي الطبيب أنه بعد الاستفراغ حدث نزيف في العين وبعدها ذهب الطبيب والممرضات ما يقرب من العشر دقائق لمكان وتركوني وحدي، وعندما رجع قلت له أنا نفسيتي تعبت وعيني خربت، ولم أخرج من غرفة العمليات إلا قبل المغرب بنصف ساعة”.

سوء الحالة بعد العملية:

وأشارت ضحية طبيب المنشاة الخاصة إلى أنها كانت ترى كل شيء قبل العملية وكانت المياه البيضاء بسيطة ولم تؤثر على رؤيتها، لافتة إلى أنها بعد العملية ذهبت إلى الطبيب وبعد كشف عينها لم ترى أي شيء؛ ليرد عليها الطبيب أنها سترى بعد أسبوع، لكن بعد الأسبوع برر لها عدم رؤيتها بأن القرنية ملتهبة، وضغط العين مرتفع وأعطاها موعد بعد أسبوعين لأن لديه إجازة.

وأوضحت أم بشير، ضحية طبيب القصيم، أنها اكتشفت كذب الطبيب وأصبحت نفسيتها متعبة مما تعانيه من عدم الرؤية بسبب تعرضها لهذه العملية على يد هذا الطبيب وفقدها بصرها.

تعليق صحة القصيم:

يذكر أن صحة القصيم علقت على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى عدد من الأشخاص بإصابتهم بالعمى بعد علاجهم على يد أحد الأطباء بمستشفى خاص.

وقالت صحة القصيم في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص في منطقة القصيم، فإن صحة القصيم تود الإيضاح أن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع والتحقق منه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة”.