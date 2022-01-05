جددت الأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، التذكير بشأن السن المناسب لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء.

وفي التفاصيل، حددت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، السن الذي يكون فيه استخراجها إلزاميًّا والسن الذي يكون فيه اختياريًّا.

الحصول على الهوية الوطنية:

وقالت الأحوال المدنية: “بين سن الـ(10- 15) عامًا يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية اختياريًّا بعد موافقة ولي الأمر”.

وتابعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه عند إكمال (15) عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًّا”.

إصدار الوثائق واستلامها:

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المستفيد طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأحوال المدنية.

وأضافت أنه بإمكان المستفيد عبر منصة أبشر طلب إصدار وإيصال عدد من وثائق الأحوال المدنية واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

وتشمل هذه الخدمات

1- خدمة تسجيل المواليد

2- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

3- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات