أكدت وزارة الصحة، أنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة فيروس كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة، على سؤال مغرد قال فيه “أصبت بكورونا الآن بعد التعافي هل أقدر أخذ الجرعة الثالثة؟

الحصول على الجرعة التنشيطية

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة_937″، إنه “حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة فيروس كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة”.

وأضافت وزارة الصحة، أن تلقي الجرعة، يكون بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وذلك للفئة العمرية 16 سنة فأكثر.

مستجدات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة بالأمس، تسجيل (4838) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالة وفاة رحمهما الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (6296) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (606,130) حالة ولله الحمد.