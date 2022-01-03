يعقّد ظهور متحورات لفيرورس كورونا، وأحدثها أوميكرون، المشهد الصحي حول العالم، رغم تأكيد علماء وباحثين بأننا على طريق نهاية الوباء.

خطورة المتحور:

ويؤكد علماء وباحثون أن خطورة أوميكرون ليست عالية مقارنة بالمتحورات السابقة لفيروس كورونا، مشددين على أن آخذي لقاحات كورونا أو المتعافين من المرض سيحصلون على حماية ضد الأشكال الأخرى للفيروس التاجي، وربما الطفرة التالية.

وتعليقًا على الاحتمالات المستقبلية بشأن كورونا، أشار أخصائي الأمراض المعدية في كلية ييل للصحة العامة الدكتور ألبرت كو، إلى أن “كوفيد 19 سيبقى معنا للأبد”.

تحديد الأهداف:

ونقلت “الأسوشيتد برس” عن كو قوله: “لن نتمكن من القضاء على كورونا أبدًا، لكن علينا تحديد أهدافنا خلال مواجهته”.

وأضاف الخبير الطبي: “في مرحلة ما ستعلن منظمة الصحة العالمية عندما تتراجع الإصابات بكورونا في عدد كاف من البلدان أو على الأقل تنخفض نسب الوفيات ودخول المستشفيات، نهاية الوباء. لا أحد يعرف ما هي النقطة أو العتبة التي ستحدد ذلك”.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية: “حتى عندما يحدث ذلك، ستظل بعض أجزاء من العالم تكافح، خاصة البلدان منخفضة الدخل التي تفتقر إلى لقاحات أو علاجات كافية، بينما ينتقل البعض الآخر بسهولة إلى ما يسميه العلماء الحالة المتوطنة”.