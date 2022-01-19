نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية، إنفوجرافيك يتضمن أهم الجهود والمنجزات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة العمانية بكوادرها الوطنية في ظل استمرار جائحة كورونا.

إنجازات كبيرة:

ومن أهم إنجازات وزارة الصحة العمانية حصولها على جائزة أفضل قيادة في الجودة من الفئة البلاتينية من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة؛ وذلك تقديرًا للجهد الدؤوب للرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة العمانية.

توسع في العيادات:

كما قامت الصحة العمانية بالتوسع في العيادات المتخصصة في السكري، حيث بلغت نسبة المجمعات الصحية التي بها عيادات السكري التخصصية حوالي 80% في السلطنة العمانية.