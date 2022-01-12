أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن قطاع التعدين يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ونمتلك موارد طبيعية ضخمة ومعادن لم تستغل بقيمة نحو 1.3 تريليون دولار، ونعمل على إعادة صياغة مستقبل قطاع التعدين.

وشدد في كلمته لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض اليوم الأربعاء، بحضور وزراء وممثلين لعدد من الدول ومنظمات دولية على التزام صندوق الاستثمارات بالاستثمار في القطاع، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية للصندوق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

معادن:

وأضاف الرميان أن الصندوق لديه بطل في قطاع التعدين وهو شركة “معادن”، التي التي ضاعفت إيراداتها 10 مرات في آخر 10 سنوات لتصبح من أهم المشغلين في العالم والمنطقة.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات: الصناعات التعدينية هي التي ستغير المشهد مستقبلا#الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/7ub8EhMFqs — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 12, 2022

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات أن “معادن” تنظر إلى الاستثمار في نموها عبر استغلال أفضل للأموال وتوسيع أنشطتها لا سيما في الذهب، وتبحث استخدام تقنيات متقدمة في استغلال المعادن مستقبلا، حيث تعمل “معادن” مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاوست” لتطوير ابتكار جديد لاستخراج المعادن من البحار.

وأشار إلى أن معادن تهدف إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وأن التعدين من أهم القطاعات في العالم وتعتمد عليه الكثير من الصناعات.