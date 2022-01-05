كشفت تقارير إعلامية عن أن محمد كنو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وقع وبشكل رسمي مع الجار نادي النصر خلال الفترة الحالية.

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حسن الراهب: النصر يتفق نهائياً مع لاعب الهلال محمد كنو. #ملعب_SBC pic.twitter.com/IhxoEmDzxb — #ملعب_SBC (@sbcsport) January 5, 2022

محمد كنو يختار النصر:

وقال حسن الراهب لاعب النصر سابقًا لبرنامج ملعب SBC : “كنو وقع للنصر رسميًّا، وهو إضافة للعالمي بكل تأكيد”.

وكان الناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد لبرنامج ”الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الفضائية قال عبر حسابه في “تويتر” عن ملف تجديد كنو: “لاعب كبير ويعيش أجمل فتراته الرياضية حاليًّا سواء بقي في الهلال أو رحل لناد آخر، إن صحت أنباء انتقاله، اللاعب في أوج عطاءاته الفنية مع ناديه والمنتخب السعودي وانتقاله وإن حدث مكسب لناديه الجديد وسيخدمه لسنوات قادمة وخسارة فنية لناديه الحالي”.

كنو يرفض البقاء مع الهلال:

يذكر أن الهلال كان رفع عرضه إلى 8 ملايين ريال من أجل تجديد عقد كنو، لكن يبدو أن اللاعب في طريقه لمغادرة بطل آسيا.