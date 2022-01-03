قال أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق: إن هناك بعض الأشخاص يعتقدوا أن إصابتهم مرة واحدة بكورونا أو المتحور دلتا، يجنبهم الإصابة بأوميكرون بعد ذلك، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا.

فيديو | هل المصاب بفيروس "دلتا" يصاب مرة أخرى بـ "أوميكرون" ؟#الإخبارية pic.twitter.com/zqQLh3BlPU

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022

التعافي من دلتا لا يمنع الإصابة بأوميكرون:

وأضاف توفيق، في تصريحات إعلامية، أنه يمكن للمتعافي من دلتا أن يُصاب بأوميكرون، تمامًا كإصابة الشخص بالإنفلونزا الموسمية والتي يمكن أن يُصاب بها أكثر من مرة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين وغير ذلك من الإجراءات الوقائية.

أوميكرون الأسرع ودلتا الأخطر:

وتابع أستاذ التخدير أن أوميكرون يعد الأسرع بين متحورات فيروس كورونا المستجد، إلا أن دلتا هو الأخطر، مشيرًا إلى وجود قلق عالمي من أن يتسبب ذلك في الضغط على المستشفيات والقطاعات الصحية على مستوى العالم.

الإجراءات الاحترازية:

وشدد توفيق على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا، كثل دلتا وأوميكرون مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يحمي الشخص من الإصابة بالمرض.

زيادة الإصابات:

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1746) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (341) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8881)، فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (559852) حالة، تعافى منهم (542754) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (90) حالة فقط.