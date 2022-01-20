حذر د. سليمان اللحيدان مدير الدراسات والمعلومات بمكافحة المخدرات من خطورة مادة الشبو المخدر على صحة الشباب الجسدية والنفسية والعقلية.

فيديو | د. سليمان اللحيدان:

مادة "الشبو" يدمنها الشخص من التجربة الأولى، وأكثر المواد ضررا على صحة الإنسان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sKYkvZBtTu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2022

مخدر شديد الخطورة

وقال اللحيدان، وفقًا لـ “الإخبارية، إن الشبو مادة مخدرة شديدة الخطورة وتسبب الإدمان بسرعة بالغة ربما من أول جرعة من هذه المادة المخدرة.

يسبب الهرم

وتابع أن الشبو، يسبب الهِرم حيث تؤثر على العظام والفك والأسنان والعقل وأضرارها سريعة للغاية ومدمرة للصحة عمومًا.

وشدد اللحيدان، على أهمية أن يكون العلاج من إدمان هذه المادة، تحت إشراف طبي مباشر، وقد يحتاج الشخص إلى التنويم، مؤكدًا أن أعراضها الانسحابية قوية وشديدة.