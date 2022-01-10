أكد محمد أبو هبشة، مختص تربوي وتعليمي، أن عودة الدراسة الحضورية الآن أصبحت آمنة؛ خاصة بعد تحصين الأغلبية من أولياء أمور الطلاب بجرعات لقاح كورونا كاملة بما فيها الجرعة المعززة.

فيديو | مختص تربوي وتعليمي:

العودة الآن للدراسة الحضورية "آمنة".. بعد تحصين الأغلبية #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/XEI4cykFSk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2022

أيدٍ أمينة:

وقال أبو هبشة خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن أبناءنا الطلاب في أيدٍ أمينة بوزارة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك خطة من وزارتي الصحة والتعليم لتطعيم طلاب المرحلة الابتدائية في وقت لاحق.

الجرعة المعززة:

وأضاف المختص: كنت أتمنى العودة حضوريًّا مع الفصل الثالث وليس منتصف الفصل الدراسي الحالي، وذلك لتكون الجرعة المعززة من اللقاح قد أخذت مجراها لدى المراحل العمرية المختلفة وتشمل حيزًا كبيرًا من المواطنين لتكوين حصانة مجتمعية ضد كورونا.