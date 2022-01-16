حث أستاذ التخدير والعناية المركزية ناصر توفيق، المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بأخذ الجرعة التنشيطية للحماية من التعرض للفيروس كورونا.

أهمية الجرعة التنشيطية:

وقال توفيق، في اتصال هاتفي لقناة الإخبارية: “هم خطر علينا فمن يؤجلون الحصول على الجرعة التنشيطية، مرارًا ويتراخون في أخذها، يشكلون خطرًا كبيرًا على المجتمع”، مضيفًا أن “عدم التطعيم يجعلك تتعرض للكورونا وتكون مصدرًا للعدوى ونأمن بالحضور المباشر وإنهاء هذه الفترة لأننا نتمنى ألا تكون كورونا معنا في المستقبل”.

التخوف من العودة للمدارس:

وحول طمأنة الجميع بعد عودة الدراسة حضوريًّا طالب الدكتور ناصر توفيق بعدم الالتفات وراء الشائعات التي تزعم مخاطر العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشيرًا إلى أن المصدر الوحيد للمعلومات هو وزارة الصحة وهي تعرف الأفضل لنا، مشددًا على أخذ التطعيمات والحرص عليها فهي التي تجعلنا نعود للحياة الطبيعية التي كانت قبل 3 أعوام.

توفر اللقاحات وأعداد الإصابات:

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا متاح الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5- 11) عامًا.

معلنة عن تسجيل (5281) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي (2996) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8905) حالات.

فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (609953) حالة، تعافى منهم (561542) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (310) حالات.