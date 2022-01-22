أكد أحمد الحربي، المختص بالسيارات، أنه لا يوجد طريقة ثابتة لتسعير صيانة السيارات في الورش، والسوق محكوم بالعُرف والاجتهادات.

مشاكل عمالة:

وأضاف الحربي، خلال تصريحاته إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ورش صيانة السيارات تعاني من مشاكل في توفير العمالة الفنية المؤهلة، ونحن أكبر معهد على مستوى العالم لتدريب العمالة العشوائية.

معاذ الدوسري – مختص في قطع غيار وصيانة السيارات:

هناك فنيين يعملون في الورش لم يدرسوا الميكانيكا لا يعرفون شيء عنها#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6ytCs9jO2m — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 22, 2022

من جهته، قال معاذ الدوسري المختص في قطع غيار وصيانة السيارات: إنه لا يلجأ إلى الصيانة في الوكالات إلا للضرورة القصوى، بسبب طول الوقت الذي تتم فيه عملية الصيانة، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

لا معايير:

وتابع أن هناك فنيين يعملون في ورش صيانة السيارات لم يدرسوا الميكانيكا ولا يعرفون شيئًا عنها، كما أنه لا يوجد معايير لتحديد أو قياس أسعار ورش صيانة السيارات وهناك تفاوت واضح، كما أن جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في زيادة أسعار قطع الغيار.

معاذ الدوسري – مختص في قطع غيار وصيانة السيارات:

قطاع صيانة السيارات لدينا غير منضبط، والخدمات المقدمة سيئة رغم ارتفاع الاسعار#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tXziYyfgFn — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 22, 2022

ورأى الدوسري أن قطاع صيانة السيارات في المملكة غير منضبط، والخدمات المقدمة سيئة رغم ارتفاع الأسعار.