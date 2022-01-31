تؤتي إدارة تعليم النماص ثمارها في استقبال طلابها وطالباتها في العودة الحضورية الآمنة بنسبة 100% لهذا العام، بعد عامين من الدراسة عن بعد.

تجاوز جميع التحديات:

وتأتي هذه النسبة المميزة نتيجة حتمية لتضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم والإدارة وقيام جميع الأقسام والمدارس بمسؤولياتها، وتجاوز جميع التحديات لخلق بيئة آمنة وجاذبة وباحترازات كاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

شكر وامتنان:

وبهذه المناسبة، عبّر مدير تعليم النماص، عمر الغامدي، عن شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم النماص والأسر الكريمة، مثمّنًا جهودهم الكبيرة في وقت قياسي ورغم دخول فصل الشتاء بأجوائه الباردة إلا أن العزائم وشوق العودة للمدرسة أكبر حبًّا وفخرًا وشكرًا للوطن وقيادته، وتحقيقًا للطموحات التي تعانق عنان السماء ولرؤية المملكة 2030، حيث تحلق بأبناء وبنات الوطن في سماء الإبداع والتطوير والتقدم على مستوى العالم.