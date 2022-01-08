أعرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، عن سعادته بأداء العميد بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أداء الاتحاد كان مقنعًا:

وقال كونترا، في تصريحات صحفية عقب المباراة، “أتقدم بالتهنئة للاعبين والجماهير بالنقاط الثلاث،؛ الاتحاد قدم أداء جميلًا أمام أحد الفرق المميزة في الدوري، وسعيد بهذا الفوز”.

وأضاف حول تغيير البرازيلي برونو هنريكي: “اللاعب هو من طلب التغيير بشكل شخصي”.

وكان العميد أنهى الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف دون رد سجله المدافع عمر هوساوي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي رومارينيو هدفًا ثانيًا جميلًا للعميد في الدقيقة الـ67 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي برونو هنريكي. العميد يعزز الصدارة بـ 3 نقاط جديدة:

ولم يحدث أي جديد في اللقاء، ليفوز العميد بهدفين دون رد، ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 21 نقطة في المركز السابع.