شدد المدير الفني الإسباني دانييل راموس على جاهزية فريقه الفيصلي لمواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، مؤكدًا العمل على تفادي أخطاء المباراة السابقة ضد الزعيم.

راموس يؤكد جاهزية الفيصلي لتحدي الهلال

وتحدث دانييل راموس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “جاهزون للتحدي ونملك كل الإمكانيات للفوز باللقب.. ولن نتأثر باللعب خارج ملعبنا وسنحاول التركيز من أجل الفوز”.

وتابع مدرب الفيصلي: “اللاعبون قادرون على تحدي الهلال صاحب التاريخ الكبير وواثق من أنهم سيكونون على قدر المسؤولية، وعلينا تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها أمام الهلال في المباراة الماضية التي قدمنا فيها أداء جيدًا”.

كأس السوبر السعودي

وتتجه أنظار الجماهير إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والفيصلي.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة النهائية غدًا، وقيمة الجائزة المالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).