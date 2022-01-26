تحدث المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لـ منتخب عمان الأول لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب السعودي غدًا في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتحدث إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي قائلًا: “لدينا 5 إصابات بفيروس كورونا وغياب لاعبين آخرين بسبب ظروف الإصابة، ولكننا قادرون على تخطي الأمر، والظهور بشكل رائع غدًا”.

مدرب عمان يُشيد بقوة الأخضر:

وأضاف إيفانكوفيتش: “المنتخب السعودي قوي ولديه عناصر مميزة، ولكننا سنكون في الموعد، وأثق في لاعبي فريقي لإسعاد جماهير عمان غدًا”.

تاريخ مواجهات المنتخبين:

ويملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم سجلًا مميزًا ضد منافسه في مباراة الغد، حيث تواجها 22 مرة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، بعدما نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وخسر 4 مرات، وتعادلا في مواجهتين.

وجاء تعادل السعودية ضد المنتخب الأحمر ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، حيث انتهت المواجهتان بالتعادل السلبي، ما يحفز لاعبي الأخضر على مواصلة التألق.