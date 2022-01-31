كرم مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية “بنين” الدكتور محمد بن أحمد النعيري، المعلمين والطلاب المشاركين في فعاليات نشاطي لصيف 1442هـ.

شكر للمعلمين:

وثمّن رئيس قسم النشاط الطلابي، حسن بن محمد الثعلبي، الدعم الذي تجده برامج النشاط الطلابي من قبل مدير التعليم، والمتابعة الدائمة لفعالياته من قبل المساعدين للشؤون التعليمية، شاكرًا للمعلمين والطلاب والمدارس التفاعل مع المسابقات المصاحبة لفعاليات نشاطي 1442هـ.

تفاصيل التكريم:

وأوضح الثعلبي أن التكريم شمل الطلاب المشاركين في المسابقات المصاحبة لفعاليات نشاطي لصيف 1442هـ بمجالاتها المختلفة، حيث تضمن المجال الفني مسابقتي (تخيل) والتصميم الرقمي، كما تضمن المجال الثقافي مسابقتي شبابيك وعناق الطبيعة والقلم، فيما تضمن المجال الاجتماعي مسابقتي دليلة وبيئتنا خضراء، أما المجال العلمي فقد تضمن مسابقتي محصن وحديقتنا الخضراء.

وأضاف أن الحفل قد تضمن تكريم المعلمين والطلاب المشاركين في المسابقة التوعوية الرابعة (نزاهة)، والطلاب الفائزين في مسابقة ريالي للوعي المالي على مستوى وزارة التعليم، والطلاب المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بميقات يلملم ومبادرة السعودية الخضراء، بالإضافة إلى رواد النشاط الطلابي المشاركين في فعاليات نشاطي لصيف 1442هـ، والمعلمين المشاركين في مسابقة ريالي للوعي المالي.