نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، معلومات عن مدينة الدرعية، والتي تأسست عام 850 هجرية الموافق 1446م.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز: “بين الدرعية والتأسيس رباط وثيق، وعرًى لا تنقض، فمنها انطلقت بشائر الوحدة، والتوحيد، وبسواعد أهلها جرى وضع حجر الأساس لمشروع الوطن”.

معلومات عن مدينة الدرعية:

– أسسها الأمير مانع بن ربيعة المريدي – الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز.

– اتسعت في أحيائها على ضفتي وادي حنيفة.

– تكونت من غصيبة والمليبيد.

– اعتنت بطريق الحج لمرور الحجاج من خلالها قادمين من الشرق والشمال الشرقي.

– تهيأت لتكون مركزًا للعلم والمعرفة والتنوع الثقافي.

– لها مركز حضري يتألف من نسبة كبيرة من السكان.

– توفرت لها أسباب الحماية وممارسة التجارة وحماية الطرق التجارية وتأمين الاستقرار فيها.

– منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة الخصب حيث تقوم بتصدير الفائض من حاجتها من الزراعة إلى المدن والمناطق المجاورة.