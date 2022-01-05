وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة التقييس، وتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في إعداد وتطوير المواصفات بما يضمن رفع القدرات التنافسية والاستفادة منها في المجالات ذات الصلة.

ووقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.

آليات وإجراءات ولوائح العمل

واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، بالإضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات وفي مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.

جودة المشاريع والخدمات

وتأتي هذه المذكرة حرصًا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمس الصالح العام، وبما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.