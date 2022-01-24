وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مذكرة تفاهم مع جمعية حماية البيئة بمحافظة حفر الباطن لتقديم خدمات الحماية والتشجير والتنظيم وكذلك إقامة ورش العمل وإعادة تأهيل المواقع في بيئة حفر الباطن.

الحماية والتشجير والتنمية والإنشاء

كما يشمل التعاون توفير البذور الملائمة والشتلات البرية والرعوية وغرسها بالمواقع المراد تشجيرها وإتاحة وتقديم المعلومات الفنية حول الحماية والتشجير والتنمية والإنشاء.

إضافة إلى التعاون في توفير الحماية اللازمة للمواقع من دوريات مراقبة ولوحات إرشادية وإعداد التصاميم الهندسية والمخططات للمتنزهات أو مراكز إكثار البذور أو المشاتل وتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات.