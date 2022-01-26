تجربة استثنائية عاشتها مجموعة من المذيعات السعوديات، من خلال تقديمهن حلقة مباشرة من برنامج تلفزيوني عبر شاشة روتانا خليجية خارج الاستوديو، في البر والصحراء، وسط الطبيعة وشبة النار، والرياضات الشتوية الشهيرة في العاصمة السعودية.

مذيعات سيدتي:

وقدمت مذيعات برنامج (سيدتي)؛ ريم بساطي ومها منصور ولبنى عبدالعزيز حلقة من برنامجهن مؤخراً في أجواء شتوية باردة تخللها تساقط الأمطار فيالرياض، وعشن عدة تجارب جديدة ومختلفة عن حلقات البرنامج من داخل الاستوديو، حيث قامت المذيعات بتجربة الطيران الشراعي ومشاهدة نفود الرياض الممتعة، وكذلك التزلج على الرمال في طويق، وأيضاً الفروسية وركوب الخيل في الصحراء المفتوحة.

فقرات متنوعة:

وتضمنت الحلقة الاستثنائية من البرنامج العديد من الفقرات الاجتماعية والترفيهية والفنية المنوعة، حيث شاركت المذيعة والفنانة مها منصور الشيف سعيد الغامدي فقرة خاصة عن الأكل وتجهيز الطعام في البر، وقدما سندوتش الدجاج وطريقة عمل الكبسة، كما التقى البرنامج الفنانة التشكيلية غدير الألمعي، التي تحدثت عن شغفها بالرسم، وكيف تحولت تجربتها إلى لوحات مبدعة، وأهدت المذيعات لوحة سيدتي.

واستضاف (سيدتي) المطربة السعودية هدى الفهد التي تحدثت عن بداياتها الفنية، وحلم دخولها مجال الغناء، وانضمامها إلى شركة روتانا للصوتيات، وكيف قررت إتمام دراستها قبل خوض غمار المنافسة في هذا المجال، حيث قدمت الفهد خلال الحلقة مجموعة من الأغنيات التي أضفت أجواء فنية على أمسية روتانا خليجية، ومنها أغنية الدنيا دوارة.

ويقدم (سيدتي) برنامج المرأة الأول كل ما يهم المرأة والأسرة السعودية والعربية، وذلك من خلال جرعة من الحوارات الشيّقة التي تهم المرأة والأسرة ككل، إلى جانب عدد من التقارير المنوّعة بين الفن والجمال والصحة والمجتمع والأزياء والتربية والثقافة والفن وغيرها العديد من الأحداث الاجتماعية.