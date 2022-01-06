أوضحت خدمة صندوق البريد الرقمي، المقدم من سبل، المميزات التي يمكن أن يتمتع بها المستخدم من خلاله.

عنوان بريدي آمن:

وقال صندوق البريد الرقمي عبر تويتر إنه عنوان بريدي آمن وثابت، يتم منحه للعميل لتمكينه من استلام موارده البريدية، سواءً الداخلية أو الخارجية، بخيارات تسليم متعددة دون الحاجة لامتلاك صندوق أو مفتاح.

مميزات صندوق البريد الرقمي:

ولفت الصندوق إلى أن هناك مميزات يقدمها لعملائه ومنها، التخزين غير المحدود والتوصيل إلى باب المنزل برسوم رمزية وكذلك خيارات تسليم مجانية (المكتب – الخدمة السريعة – محطة الطرود) وإشعارات عند وصول الشحنة للفرع وأيضاً تصوير الشحنة عند وصولها للفرع.

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