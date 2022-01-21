قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية قيد النظر.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة للوقوف ضد هذه الهجمات الحوثية المؤسفة، وستواصل تحميل الحوثيين المسؤولية عن أفعالهم “البغيضة”، بحسب “سكاي نيوز”.

إدانة:

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا “بأشد العبارات” الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وجاء في بيان مجلس الأمن: “ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان: “أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة”.