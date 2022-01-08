أكد المشرف العامّ على مراكز لقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة عمار الرديعان، أن الجرعات التنشيطية المعطاة في المدينة تتجاوز 180 ألفًا.

فيديو | المشرف العام على مراكز لقاحات كورونا بـ #المدينة_المنورة "د. عمار الرديعان" لـ #الإخبارية:

الجرعات التنشيطية المعطاة في المدينة تتجاوز 180 ألف .. والعمل مستمر لتجهيز مسار مخصص للأطفال pic.twitter.com/MyIgB3vQum — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

وشدد الرديعان خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية على أن العمل مستمر حاليًا لتجهيز مسار مخصص للأطفال لإعطائهم اللقاح، موضحًا أنه يوجد إقبال لأخذ اللقاح والجرعة التنشيطية، وأعداد المقبلين على التحصين في ازدياد.

عربات متنقلة:

ولفت إلى أن هناك 19 مركزًا في المدينة المنورة ومحافظاتها وفي المستقبل القريب يمكن عمل عربات منتقلة لجميع الناس ويتم حاليًا تجهيز مسار خاص لإعطاء اللقاح للأطفال وسنكون جاهزين لاستقبالهم قريبًا.