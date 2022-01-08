قال بدر العنزي، مستشار الموارد البشرية إن سعودة مهنة عامل النظافة، تحتاج إلى مزيد من العوامل لإنجاحها، وستكون في أضيق الحدود.

مقترح لسعودة مهن عامل النظافة..

بدر العنزي – مستشار موارد بشرية: اقتراح غير مقبول من سعودي، والدولة لديها مبادرات لتحسين الوظائف المتوفرة للسعوديين #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eSDsgqBUIV

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2022

وظائف متدنية:

وأضاف خلال تصريحات إلى برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشباب السعودي ليس لديه مانع من العمل بمهنة عامل النظافة، مدللًا على ذلك، بقوله إنه حين احتاجت البلاد لهم في أزمة كورونا، عملوا في وظائف كانت إلى وقت قريب متدنية.

قتل الطموح:

ولفت مستشار الموارد البشرية إلى أن عمل الشباب السعودي في مهنة عامل نظافة يقتل لديهم الطموح خاصة في بداية حياتهم، موضحاً أن المملكة بها 13 مليون أجنبي يعملون في وظائف مختلفة، بينهم من يمكنهم العمل بوظيفة عامل نظافة.

ولفت العنزي إلى أن توطين مهنة عامل النظافة يحتاج إلى تحديد رواتب جيدة، وبيئة عمل مناسبة، مع ضمان الجودة، والمملكة ليست بحاجة لعمل أبنائها في هذه المهنة.