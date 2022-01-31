تحظى منطقة “الموسيقى”، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، باستحضار أعمال أساطير الفن شرقًا وغربًا على مسارح المنطقة، حيث يؤديها نخبة من الفانين من أنحاء المملكة والعالم، مما يسهم في خلق أجواء طربية تصغي لها قلوب ومشاعر مئات الزوار، الذين يجدون على مدرجاتها فقرات متنوعة تجول بهم بين مختلف الفنون الموسيقية.

عروض مميزة:

وتشهد المنطقة ضمن فعاليات موسم الرياض، تنظيم عروض لبعض أعمال أم كلثوم وعبدالحليم حافظ على المدرج الذي يحيط بمسارح “الموسيقى”، فيما تقابلها على الجانب الآخر أعمال “فرانك سيناترا” و”مايكل جاكسون”، لتشكل بذلك مزيجًا من الحقب والألوان الموسيقية الخالدة في ذاكرة الزوار.

حجز التذاكر:

وتعزز منطقة “الموسيقى” من استمتاع الزوار، من خلال ما يحيط بها من مسارح ومطاعم متخصصة، تهدف لتقديم تجربة نوعية، إذ يتاح للزوار حجزها قبل الوصول، كما يمكنهم الحصول على مقاعد مطلة على المنطقة لتدمج تجربة المطعم بالإطلالة على عروض مسرح الموسيقى التي تستمر على مدار اليوم.

وتُعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” واحدة من أهم وجهات موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، إذ تضم المنطقة أماكن ترفيهية عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، ومتاجر للتسوق، إضافةً إلى عدد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية، وجلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد تتوافق مع ذائقة الزوار.