تلقى 242 مستفيداً ومستفيدة في دور الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك ضمن أوجه الرعاية الطبية والوقائية الكاملة المقدمة لهم داخل دور الإيواء .

حملة التطعيم تشمل جميع المسنين

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن حملة التطعيم شملت جميع مسني ومسنات دور الرعاية و الكادر الوظيفي العامل معهم والذي تتنوع تخصصاته ما بين الاجتماعي والنفسي والطبي.

وأضاف أن الرعاية الطبية للمسنين والمسنات تبدأ منذ دخول المسن للدار من خلال الفحص الكامل عليه وفتح ملف طبي خاص في أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب الاحتياج مع متابعة المرضى منهم والكشف عليهم وصرف العلاج اللازم لهم والإشراف على الصيدلية الخاصة داخل الدار.

الجدير بالذكر أن حملة التطعيم التي نفذها الفريق الطبي في إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض أقيمت داخل دور الرعاية الاجتماعية للمسنين حفاظاً على سلامة النزلاء ومراعاةً لظروفهم الصحية .