عبر طلاب المرحلة الابتدائية بإدارة تعليم الدوادمي عن سعادتهم بقرب العودة الحضورية لمدارسهم، واستعدادهم للدوام الكامل.

#فيديو

جانب من استعداد الروضات ومدارس المرحلة الابتدائية بـ #تعليم_الدوادمي ، ومشاعر الطلبة بعد اعتماد العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. pic.twitter.com/hDCuSWAwGB — إدارة تعليم الدوادمي (@MOE_DWD) January 19, 2022

سعادة طلاب المرحلة الابتدائية

ونشر تعليم الدوادمي مقطع فيديو للاستعداد لعودة الدراسة الحضورية بمدارس الإدارة، مصحوبًا بأغنية “عدنا إلى المدرسة عدنا.. إلى الفصل والمبنى.. بعزم طموح وروح فتية”.

مشاعر الأطفال بالعودة الحضورية

وكشف مجموعة من الطلبة والطالبات بالمرحلة الابتدائية والروضات عن مشاعرهم بقرب العودة إلى مقاعد مدارسهم والتعليم حضوريًا، مؤكدين سعادتهم، واستعدادهم للدوام الحضوري يوميًا.

تهيئة نفسية

وتستأنف وزارة التعليم الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بدءًا من 23 يناير الجاري في قرار جاء بعد مطالب أسرية وتربوية عقب الانقطاع الحضوري عن المدرسة قبل عامين.

ويحتاج القرار إلى مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تأتي خطوة عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضوريًّا نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية.

كما أن موعد العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال سيكون بعد أيام قليلة، مما يتيح فرصة أكبر للاستعداد النفسي وتهيئة الطلبة وأسرهم للعودة الآمنة.