دفعت الأجواء الماطرة أهالي وزوار محافظة الطائف للخروج والاستمتاع بالمناظر الجميلة والخلابة، وجريان الأودية والشعاب، حيث استقبلتهم بزخات المطر وحبات البرد، خلال إجازة منتصف السنة التي يقضيها الطلاب والطالبات برفقة عائلاتهم.

أجواء سعيدة:

واستمتع الأهالي والزوار بالأمطار بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، لتختتم المحافظة نهارها يوم أمس الثلاثاء بحلة جديدة اكتست بها الطبيعة بواحات وتجمعات المطر، عكست صورًا ومشاهد خلابة.

توقعات الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.