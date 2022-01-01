شهدت احتفالات رأس السنة في الرياض هذا العام زخمًا كبيرًا جدًا بسبب الفعاليات المميزة التي تضمنها موسم الرياض والتي كان أبرزها حفل رياض تريو نايت.

على شاشات #بوليفارد_رياض_سيتي .. عدينا من الـ 10، لين وصلنا لـ 2022 😍

واحتفلنا سوا ببدايات جديدة نعيش فيها خيالنا أكثر ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/WpZoV2SdjB

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2021

احتفالات رأس السنة

وانطلقت الألعاب النارية في سماء بوليفارد رياض سيتي مع العد التنازلي من 10 إلى صفر في استقبال العام الجديد 2022 فيما حرص الجميع على توثيق تلك اللحظات بكاميرات هواتفهم المحمولة.

وزادت الأمطار أجواء الرياض الساحرة جمالا فوق جمالها وزادت من مستوى الإبهار والتشويق في الفعاليات المختلفة.

13 فنانًا في ليلة رياض تريو نايت

كما شهد موسم الرياض ليلة رأس السنة الحفل الأضخم “رياض تريو نايت” والذي جمع 13 فنانًا هم محمد عبده، وليد الشامي، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور”.