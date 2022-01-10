في مشهد يحبس الأنفاس، وثُق مغردون مشهد فيديو غاية في الصعوبة، لـ حصان يجري بين قطارين مسرعين، كادا أن يدهساه، لولا عناية الله.

حصان بين قطارين

ونشر مغردون مقطع فيديو لحصان يهرول بجانب أحد القطارات، لفترة طويلة، ولكن المفاجأة الصعبة هو قدوم قطار في الجهة المقابلة، ليتفاعل ركاب القطار مع الموقف، رافعين أصوات الاستغاثة لقائد القطار، لكن هيهات أن يسمع أصواتهم.

وتمر اللحظات الصعبة وينتظر من يشاهد الموقف مصرع الحصان تحت عجلات القطار القادم في الجهة المقابلة ولكن قدرة الله يتمكن الحصان من الجري وسط القطارين في مساحة ضيقة ودون أن يتزحزح ليتمكن في النهاية من الخروج سالمًا من هذا الموقف العصيب، وسط تكبيرات الركاب وشكرهم لله بعد أن كتب حياة جديدة لهذا الحصان.

مكان الواقعة

وأرجع المغردون مكان وقوع هذا الموقف إلى صعيد مصر وبالتحديد قرية منقباد بمحافظة أسيوط، وهو ما أظهره لهجة الركاب وحديثهم تعليقًا على الموقف الذي شاهدوه.

يذكر أن مصر ثاني دول العالم التي عرفت امتداد السكك الحديدية بعد بريطانيا حينما بدأ إنشاء أول خط سكة حديد عام 1851، وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة بين مدينتي القاهرة وكفر الزيات، ثم القاهرة والإسكندرية عام 1856.