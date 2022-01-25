شددت وزارة الصحة المصرية على ضرورة تطبيق عدد من الاشتراطات الصحية لدخول أراضي البلاد عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.

شروط الدخول:

ونشرت الوزارة بيانًا على حسابها بموقع فيسبوك حددت في الشروط التالية:

1- حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

2- يشترط مرور 14 يومًا على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يومًا على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة.

3- وفي حال عدم وجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزًا على فحص كورونا سلبي النتيجة، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR- Antigen Rapid Test- ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

4- بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) إذا كانت شهادة التطعيم أو PCR غير مطابقة للاشتراطات يتم عمل إجراء واحد من الثلاث (PCR- Antigen Rapid Test- ID NOW) عند الوصول، وفي حالة سلبيته يسمح بالدخول أما في حالة إيجابياته يسمح بالعزل الذاتي لمدة 5 أيام في فندق ثم إجراء فحص وتجديد العزل إذا كانت النتيجة إيجابية.

5- يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عامًا من PCR.