تعرض اللاعب المصري مصطفى محمد لانتقادات جمة من الجماهير المصرية، وذلك بعد أدائه في مباراة منتخب مصر ضد المغرب أمس الأحد في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

مصطفى محمد لم يمثل خطورة على مرمى المغرب

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، دفع باللاعب صاحب الـ24 عامًا الذي ينشط في نادي غلطة سراي التركي، في التشكيل الأساسي للمباراة لكن اللاعب لم يقدم المنتظر منه ولم يشكل خطورة على مرمى منتخب المغرب، بعكس اللاعبين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وانتقد إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، لاعب غلطة سراي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” مصطفى محمد أحسن مهاجم يفسد هجمة !”.

وفي السياق ذاته، قال رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق: “اللاعب خارج الخدمة، يجب وضعه على دكة البدلاء قليلًا”.

مصر تواجه الكاميرون في دور نصف النهائي

وكان منتخب مصر هزم نظيره المغربي بنتيجة هدفين لهدف، ليعبر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لمواجهة منتخب الكاميرون مساء الخميس المقبل.

وسجل لـ مصر كل من محمد صلاح ومحمود تريزيجيه بعدما ذهبت المباراة لشوطين إضافيين بينما كان المنتخب المغربي تقدم بهدف من ركلة جزاء عبر اللاعب سفيان بوفال.