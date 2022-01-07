مثل موسم الرياض الوجهة الأولى لعدد من المعالم الشهيرة التي خرجت من مواطنها، لتصبح جزءًا من الفعاليات الترفيهية للموسم هذا العام، ومن أبرز تلك المعالم ميدان سكوير العالمي المعروف بمدينة نيويورك، وجدار الشهرة في هوليوود، ومتاهة الكريستالة في بريطانيا، إضافةً إلى مدينة الألعاب الشهيرة ونتر وندرلاند، وعدد من المقاهي والمطاعم العالمية.

منطقة سكوير:

وتعد منطقة “سكوير” ضمن أبرز عوامل الجذب في “بوليفارد رياض سيتي” إحدى وجهات موسم الرياض هذا العام، حيث يمكن للزوار مشاهدتها من بعد كيلومترات قبل وصولهم إلى المنطقة، وتمثل الشاشات العملاقة فيها إحدى السمات التي جعلتها تحاكي ميدان سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمتلئ بالشاشات الضخمة التي تعرض أحدث الخدمات والمشاريع والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

جدار الشهرة:

ويحظى “جدار الشهرة” الذي يأتي على غرار ممر الشهرة في منطقة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، باهتمام زوار موسم الرياض، إذ يعد إحدى أدوات توثيق فعاليات الموسم، وما قام به من استضافة لكبار الفنانين والممثلين المسرحيين الذين مثل حضورهم رافدًا ترفيهيًّا عالميًّا تميز بالتنوع، واستقطاب أفضل الكفاءات في مجالات الترفيه على المستويين العربي والعالمي.

ويعنى جدار الشهرة في “بوليفارد رياض سيتي” بجمع بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في الجوانب الترفيهية والفعاليات المميزة في موسم الرياض هذا العام، ولا يزال يستقبل بصمات جديدة بشكل مستمر طوال فترة الفعاليات.

وتمثل مدينة الألعاب العالمية “ونتروندرلاند” واحدةً من أبرز المعالم العالمية الشهيرة التي أصبحت جزءًا من مناطق موسم الرياض، إضافةً إلى متاهة الكريستالة التي كانت برنامجًا تلفزيونيًّا بريطانيًّا خلال التسعينيات الميلادية، وأصبحت واقعًا ضمن فعاليات موسم هذا العام.