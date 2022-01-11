أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع معتز هوساوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

التعاون يضم معتز هوساوي

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب معتز هوساوي، مؤكدًا إتمام التعاقد معه، دون الكشف عن التفاصيل.

وكان معتز هوساوي قد دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي منتصف عام 2021، حيث ينتهي تعاقده رسميًا الشهر الجاري، ليكون انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صفقة انتقال حر.

وكان يخضع معتز هوساوي لحجر صحي خلال الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأكدت التقارير الإعلامية أنه وقع على عقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمدة 6 أشهر فقط.

التعاون يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة مع الاتحاد.