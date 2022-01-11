وجه معتز هوساوي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بعد رحيله رسميًا عن صفوفه، وانتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

معتز هوساوي يودع جماهير الأهلي

ونشر معتز هوساوي صورًا خلال تتويجاته مع النادي الأهلي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وقال: “لا أُجيد الحديث في لحظات الوداع ولم أتخيل يومًا بأني سأكتب هذه الكلمات وسأودع المكان الذي تشربنا حبه منذ الطفولة”.

وتابع معتز هوساوي رسالته قائلًا: “شكرًا جماهير النادي الأهلي الوفية التي وقفت ومازالت تقف معي شخصيًا، قدمت الغالي والنفيس من أجل الأهلي، ولكن هذه هي الأقدار .. شكرًا لكم .. في أمان الله”.

تجربة جديدة مع التعاون

وعلق هوساوي على رحيله إلى سكري القصيم، قائلًا: “تجربة جديدة في نادي التعاون أشكر مجلس إدارة نادي التعاون على ثقتهم وأسأل الله التوفيق لي ولهم في الفترة القادمة وأكون عند حسن ظنهم”.

وكان هوساوي قد دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي منتصف عام 2021، حيث ينتهي تعاقده رسميًا الشهر الجاري، ليكون انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صفقة انتقال حر.