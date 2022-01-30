أغلق معرض عمارة الحرمين الشريفين أبوابه عن استقبال الزوار اليوم السبت الموافق 25/ 06/ 1443هـ، وذلك لعمل الصيانة الدورية والعناية بنظافة المعرض ومقتنياته.

صيانة دورية:

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن هذه الصيانة تتم بشكل دوري آخر كل شهر، حيث تحرص وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة الأجواء المناسبة لمرتادي المعرض ومراعاة سلامتهم.

إجراء اعتيادي:

كما أكد الزهراني أن إجراء إغلاق المعرض إجراء اعتيادي، وسيعود المعرض إلى استقبال زواره إن شاء الله مع بداية دوام يوم الأحد 26/ 06/ 1443هـ.