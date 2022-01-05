شكّلت المساحات الفنية داخل معرض “نقوة”، الذي يُعد أحد أبرز المعارض المقامة في “واجهة الرياض” ضمن فعاليات موسم الرياض، جزءًا فريدًا من تجربة المهتمين والمشاركين بالمنتجات العالمية في عالم الموضة، والفن، والمجوهرات، والديكور، والحرف، والتكنولوجيا، والسيارات، والمطاعم والمقاهي، حيث حظي معرض “كاتاليست” للنحات ثامر الجهني باهتمامٍ واسع من قبل الزوار، وقد اعتمدت معظم المجسمات التشكيلية المعروضة فيه على خوض تجارب تفاعلية استثنائية، تحفز العقل على الإبحار في تفاصيل تلك الأعمال الإبداعية.



وتنطلق رؤية أعمال ثامر، ضمن معرض “كاتاليست”، من مبدأ أن الفن حاجة وليس رفاهية، مما دفعه مع أعضاء فريقه نحو تشكيل أكثر من أربعة مجسماتٍ دقيقة النحت خلال عامٍ واحد، وتخاطب تلك الأعمال بدقتها مشاعر متأمليها، حيث يصطحب الجهني الزوار في رحلة تعريفية، يسرد خلالها بشغف رحلته مع أعماله منذ لحظة الإلهام حتى الانتهاء من تشكيلها.

ويتقدّم أعمال معرض “كاتاليست” مجسمٌ باسم “دخيلة”، وهو أحد المجسمات التي تمثّل شخصية المرأة البدوية متوشحةً غطاء رأسها، وتعد شخصية “دخيلة” انعكاسًا لعائلة ثامر، حيث يستذكر من خلالها مشاهد من حياته بصحبة جدته ونصائحها، وإلى جانب “دخيلة” يقف مجسم “سمران”، الذي يجسد أنموذجًا أصيلًا للرجل السعودي، إذ تُبرز ملامحه صفات المروءة والحزم.

تأصيل صورة مرجعية:

ويسعى ثامر تحت مظلة موسم الرياض، من خلال تشكيل مجسماته وعرضها ضمن معرض “نقوة”، إلى تأصيل صورة مرجعية في الفن التشكيلي للنحاتين من أنحاء العالم، للتعريف بهوية الشخصية السعودية تشكيليًّا، ومنح المعرضُ لثامر فرصة الحضور ضمن حدث يستطيع من خلاله استقطاب فئات متنوعة من المهتمين بالفن التشكيلي.

ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1094/niqwa، ويستهدف المعرض مشاركة رجال وسيدات الأعمال لتقديم المنتجات المتميزة للزوار، إلى جانب الشركات والمؤسسات المعنية والمهتمة بمجالات الفن والتكنولوجيا والموضة والعطور، والمهتمين بالفعاليات والمعارض الدولية.