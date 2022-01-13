تواصل وزارة السياحة برامجها ومبادراتها التطويرية عبر مرحلتها الثالثة لبرنامج معسكر رواد السياحة الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر 2021م، وما زالت مستمرة، حيث يستهدف في مرحلته القادمة أربع مناطق لم يسبق للمعسكر زيارتها، وهي: الأحساء، ونجران، والباحة, والحدود الشمالية مطلع العام الجاري 2022م، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.

أنشطة عديدة:

ويتضمن معسكر رواد السياحة عددًا من الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي, من ضمنها: قطاع الإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة والمنتجات السعودية، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، والأطعمة والمشروبات وخدمات التأجير والنقل البري والجوي، والبحري وسكك الحديد.

رابط التسجيل:

وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية، بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، داعيةً في الوقت ذاته جميع من لديهم الرغبة في خوض هذه التجربة إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم على الرابط التالي: هنا.

يذكر أن برنامج معسكر رواد السياحة هو برنامج تدريبي مكثّف, يهدف إلى تمكين الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي وبناء القدرات البشرية السياحية وتنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث يشمل معسكر رواد السياحة العديد من ورش العمل المكثفة التي يتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشروعات وتكريم أفضل المشروعات الريادية المبتكرة.