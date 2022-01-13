بدأت بلدية الخرج في تركيب مقاعد ذكية بالحدائق العامة ومضامير المشاة في مدينة السيح، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

مقاعد ذكية:

وزودت المقاعد الذكية التي تعمل على الطاقة الشمسية بأحدث التقنيات من خلال لوح شمسي مدعم بخدمة WiFi، ومداخل USB لشحن الأجهزة الذكية، وتزويدها بإنارة تعمل بتقنية LED، التي تُلبي حاجة مرتادي الحدائق العامة ومضامير المشاة.

مرحلة انتقالية:

يُذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات المنفذة في المدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمشيًا مع برنامج تحسين نمط الحياة.